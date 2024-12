Abraham ha rinnovato con la Roma prima di passare al Milan. Lo rivela il bilancio giallorosso

vedi letture

Tammy Abraham ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027, prima di trasferirsi in prestito al Milan negli ultimi giorni del mercato estivo. Lo si apprende dal bilancio consolidato della Roma e approvato al 30 giugno del 2024.

A farla da padrone tra i ricavi è la voce, come da consuetudine ormai da diversi anni, legata alle entrate relative ai diritti tv: 104,1 milioni di euro, 5 in meno sul 2022/23 (erano 109,3). Salgono i ricavi commerciali fino a 70 milioni di euro, si 'fermano' a 55,4 milioni quelli dal giorno della partita. Le plusvalenze hanno portato ricavi per 25 milioni di euro: il grosso deriva da Ibanez, la cui cessione all'Al Ahli per 28,5 milioni di euro ne ha portati 23,4 di plusvalenza. Altri 6 da quella di Andrea Belotti al Como (4 di plusvalenza) e da quella di Nemanja Matic al Rennes (2 di plusvalenza).

Sul fronte dei costi, invece, la parte prevalente è quella sui salari e stipendi del personale, un totale di 202 milioni di euro che è in forte crescita rispetto ai 173,1 del 2022/23. Ai 150,6 milioni di euro dei compensi ai calciatori (cresciuti di quasi 25 milioni) vanno aggiunti anche 22 milioni di euro come compensi agli allenatori, Mourinho e De Rossi. In forte calo gli ammortamenti ai calciatori, passati da 55,6 a 38,1 milioni di euro. In conclusione, il patrimonio netto è negativo per 407,7 milioni. A livello civilistico, specifica il portale, il patrimonio netto risulta negativo per 251,7 milioni rispetto al -263,7 milioni al 30 giugno 2023. I debiti complessivi sono scesi a 636,2 milioni di euro (86887 milioni al 30 giugno 2023), di cui tuttavia appunto 297 milioni nei confronti dei Friedkin. L’indebitamento finanziario netto è invece pari a -139,4 milioni di euro, rispetto al -135,4 milioni del 30 giugno 2023, alla luce della liquidità a 39 milioni di euro (44 milioni al 30 giugno 2023).