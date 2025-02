Abraham MVP di Milan-Roma grazie alla sua doppietta

Nella serata di ieri il Milan ha battuto la Roma staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia Frecciarossa. Protagonista indiscusso del match Tammy Abraham, che da grande ex ha indirizzato la partita su binari favorevoli al club rossonero grazie ai due gol segnati al 16esimo ed al 42esimo minuto del primo tempo.

Doppietta che difatti consegna all'attaccante inglese il premio di Most Valuable Player di Milan-Roma, come ufficializzato anche dal Milan stesso sui propri canali social.

A brace and an MVP award to boot! Bravo, Tammy #MilanRoma #CoppaItalia #SempreMilan

