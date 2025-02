Abraham su Walker: "Mi chiamò per chiedermi del Milan, gli risposi che non esiste un posto migliore di questo"

E' intervenuto così l'attaccante rossonero, Tammy Abraham, che ha parlato ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', toccando con mano molti temi della particolare e per certi versi surreale stagione del Milan fino a questo momento. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La scelta di giocare in Serie A

"La prima cosa che ho detto quando sono arrivato qui è stata che era il momento di spiegare le ali e provare qualcosa di diverso. Ora le persone si stanno rendendo conto che c'è di più che stare nella propria zona di comfort. Ciò che porta così tanti giocatori dall'Inghilterra alla Serie A è che non hanno più paura, la gente vuole provare qualcosa di diverso. Non c'è posto migliore dell'Italia per imparare la cultura e il calcio. La vita è bella qui, quindi è sicuramente una bella esperienza. Quando Walker mi ha chiamato, la risposta è stata chiara e ovvia. Gli ho solo detto quanto è grande questo club, quanto è meraviglioso, la mia esperienza finora. Non è stata una decisione difficile".