Abraham sull'essere con Tomori al Milan: "Un sogno, lo conosco da quando avevo 6 anni"

vedi letture

Tammy Abraham, ultimo arrivo rossonero nel mercato estivo che si è concluso qualche giorno fa, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Su Tomori: "Lo conosco da quando avevo 6 anni, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tante esperienze insieme, ci siamo sempre stati l'uno per l'altro. Siamo cresciuti insieme, siamo arrivati in prima squadra, abbiamo giocato in Premier League, siamo arrivati in Serie A e ora giochiamo nello stesso club. E' davvero un sogno".

Sulle sue origini nigeriane: "Ho qualche amico nigeriano. Sono cresciuto in una zona con molti nigeriani. Sono cresciuto con quella cultura, sono stato in Nigeria e spero di tornarci presto. Mia mamma cucina spesso piatti nigeriani".