AC Milan Design Week 2025: mondi connessi in un unico tifo

vedi letture

In occasione della Milano Design Week 2025, AC Milan apre le porte del suo Flagship Store per celebrare l’incontro tra sport e design.

Per tutta la settimana, presso la Bottega del Diavolo i visitatori potranno immergersi nell’universo rossonero attraverso un’esclusiva selezione dei più ricercati prodotti di design del Club, scoprire le ultime novità e ricevere in omaggio un poster in edizione limitata, rielaborato dal designer italiano Fabio Buonocore appositamente per l’evento.

L’opera di Buonocore trae ispirazione da Your Own Path, la campagna creata per Fondazione Milan e premiata lo scorso febbraio, con la medaglia d’argento alla Society of Illustrators di New York. Il suo messaggio si lega perfettamente al tema della Design Week, Thought for Humans, riflettendo l'impegno di AC Milan nel connettere sport, creatività e impatto sociale.

In linea con questa collaborazione, Buonocore e una delegazione composta da architetti, designer e creativi internazionali - tra cui Fabio Novembre, Pietro Lissoni, Denis Dekovic, Luca Stoppini, Borre Akkersdijk e Federico Pepe - e una selezione di designer ed artisti emergenti, sono stati invitati a San Siro in occasione della sfida di domenica scorsa tra AC Milan e Fiorentina. Nella suggestiva cornice di San Siro, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di vivere a pieno la matchday experience, inaugurando la settimana della Design Week milanese assieme alla famiglia rossonera.

Il 10 aprile, l’artista sarà presente in Bottega per incontrare i tifosi e firmare alcuni dei suoi poster in edizione limitata. Inoltre, a partire da venerdì pomeriggio e per tutto il weekend, sarà possibile personalizzare gratuitamente i cappellini New Era, aggiungendo un tocco unico al proprio look rossonero.

Ti aspettiamo alla Bottega del Diavolo, dal 7 al 13 aprile, per un’esperienza unica nel segno del design e della passione rossonera!