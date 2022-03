AC Milan e Milano&Partners invitano il pubblico a scoprire Milano

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

AC Milan e Milano&Partners, agenzia che con il brand YesMilano promuove il capoluogo lombardo a livello internazionale, hanno avviato una collaborazione che intende sostenere la destinazione Milano a livello globale attraendo nuovi visitatori, talenti e investimenti.

Un percorso comune di valorizzazione della città di Milano e delle sue eccellenze, che farà leva sulla enorme potenzialità del Club rossonero di coinvolgere e connettere emotivamente i propri sostenitori e interlocutori di riferimento a livello globale. Nell’ambito della partnership il brand YesMilano sarà dunque protagonista attraverso canali di comunicazione e visibilità del Club, a partire da quelli presenti nello stadio San Siro, da cui partono le grandi emozioni che uniscono tutta la famiglia rossonera.

In questo 2022, la città di Milano ha già accolto oltre un milione di visitatori da tutto il mondo e sono tantissime le persone che scelgono di seguire dal vivo un match dei rossoneri per rendere indimenticabile il proprio soggiorno.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: "La collaborazione con Milano&Partners testimonia ancora una volta l'impegno del Club per la sua città, che dal 1899 è parte fondamentale dell'anima e dell'heritage rossonero. Siamo orgogliosi di poter essere vicino a Milano, in un momento così importante di ripresa economica e sociale: con oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, il brand Milan metterà la propria piattaforma globale a disposizione della città, per consolidare un percorso comune di crescita e sviluppo, all’insegna dell’eccellenza italiana nel mondo, stile, progresso e inclusività".

Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Giovani del Comune di Milano, ha affermato: "Voglio ringraziare a nome del Comune di Milano l'AC Milan, che, con la sua iniziativa, conferma di essere profondamente legata alla città e di saper fare la sua parte. Milano, prima della pandemia, si era attestata tra i luoghi più attrattivi d'Europa dal punto di vista turistico. Questa amministrazione vuole tornare al più presto a quei livelli, ma ciò sarà possibile solo se le realtà del pubblico e del privato che tengono alla nostra città sapranno fare squadra tutte insieme. È esattamente questo il senso di Milano&Partners, colto con efficacia dallo spirito dell'iniziativa di AC Milan, che, evidentemente, di 'fare squadra' se ne intende".

Luca Martinazzoli, Direttore Generale di Milano&Partners, ha concluso: "Milano&Partners è l’agenzia ufficiale di promozione della città. Favoriamo la partecipazione di soggetti privati allo sviluppo dell’attrattività di Milano. Per questo siamo lieti che AC Milan abbia voluto impegnarsi a favore della ripresa del turismo nel nostro territorio". "Invitiamo l'ampia community dei tifosi milanisti e, più generale, tutti gli appassionati di calcio che nel mondo seguono la Serie A - continua Martinazzoli - a venire a scoprire la nostra città, una destinazione turistica dove scoprire i trend più attuali in fatto di moda, design, food".