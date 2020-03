acmilan - Asmir e Daniele

Era il novembre del 2008, Asmir Begović era un 21enne portiere di proprietà del Portsmouth, Daniele Bonera un campione del mondo in carica rossonero al suo terzo anno di militanza nel Milan. Oggi fanno parte della stessa squadra, con Begović secondo portiere del Milan e Bonera componente dello staff tecnico di Milanello.



Ma quella sera a Fratton Park si sono sfiorati... Pioveva e faceva freddo in quella notte di Coppa Uefa, con i rossoneri che erano a punteggio pieno dopo 2 partite e pensavano di vivere una serata tranquilla in trasferta sul campo del Portsmouth. E invece le cose andarono diversamente. Molto diversamente. Dopo il primo tempo sullo 0-0, le due reti dei Pompey avevano messo in difficoltà i rossoneri.



Ci averebbero poi pensato Ronaldino all'84esimo e Inzaghi al 92esimo a ristabilire la parità finale, 2-2. Begović e Bonera come detto si sono sfiorati quella sera, ai margini di una gara di Coppa Uefa che avrebbe qualificato il Milan ai Sedicesimi di finale ed invece eliminato il Portsmouth. Il giovane Begović all'epoca era di proprietà del club inglese ma era stato mandato a farsi le ossa per qualche mese in prestito allo Yeovil Town Football Club nelle serie minori.



Attento a quel Portsmouth-Milan ma non diretto protagonista Begović, in panchina invece quella sera a Fratton Park lo stesso Daniele Bonera. Per entrambi adesso si avvicina un Milan-Genoa importante, cruciale. Entrambi protagonisti, entrambi al Milan.