acmilan - Estate preliminari

Nella particolarissima scansione, dovuta alle restrizioni causate dalla pandemia, della stagione sportiva 2020, il Milan affronterà i turni preliminari di Europa League nel mese di settembre. Ma l'unico precedente storico del Milan nei turni preliminari non di Champions League risale al 2017, con un mese di agosto ricco di impegni ma soprattutto con la prima gara disputata a fine luglio.

Per la precisione il 27 luglio, in Romania, a Drobeta-Turnu Severin, dove i rossoneri erano scesi in campo per una gara ufficiale a soli cinque giorni di distanza, viaggi compresi, dall'ultima amichevole sostenuta in Cina: a Guangzhou il 22 luglio, Bayern Monaco-Milan 0-4, con doppietta di Patrick Cutrone contro la squadra allenata da Carlo Ancelotti.

La gara in trasferta in Romania, proprio per la logistica e la gestione delle forze, era stata in pratica lo scoglio più duro da superare nell'estate 2017, sulla strada della qualificazione alla Fase a Gruppi vera e propria di Europa League. Il 3 agosto viene, infatti, ricordata più come la data del bagno di folla rossonero per la prima milanese del nuovo corso che per il passaggio del turno poi raggiunto con i gol di Bonaventura e Cutrone, che era stato ampiamente messo in preventivo.

Anche se la qualificazione vera e propria ai Gironi sarebbe arrivata con le partite del 17 e del 24 agosto, giocate a cavallo fra le prime due giornate di campionato: Milan-Shkendija 6-0 e Shkendija-Milan 0-1.