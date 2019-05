Acmilan - Gentleman 2019: vota il miglior gol rossonero

Romagnoli, Biglia, Bonaventura e Piatek i nostri finalisti per il miglior gol del Milan nella stagione 2018/19 della 24° edizione "Premio Gentleman", che verrà assegnato nella serata di lunedì 20 maggio presso la scuola militare Teulié di Milano. Il pallonetto di Alessio in Milan-Genoa, la punizione di Lucas in Chievo-Milan, il tiro di Jack in Napoli-Milan o la girata di Krzysztof in Atalanta-Milan? Tocca ai tifosi rossoneri scegliere e votare: basta un click!