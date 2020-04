acmilan - Il Milan fa coraggio

È un Milan che comprende il momento, ma che cerca di spronare, di dare forza, di pensare positivo. La consapevolezza della situazione da parte dei giocatori rossoneri viene comunicata in vari modi sui social network. Ma sempre con l'obiettivo di rincuorare. O di dare l'esempio.



Come ha fatto Franck Kessie su Instagram. L'ivoriano ha fatto engagement "lavandosi le mani". Proprio così. Si è lavato le mani contro il Coronavirus, cercando di proporsi come esempio da imitare per tutti i suoi connazionali e non solo. Questo è accaduto negli stessi giorni pasquali in cui Gigio Donnarumma, attraverso il canale ufficiale rossonero, ha augurato buona Pasqua a tutti i tifosi milanisti.



Queste le parole dell'estremo difensore classe 1999: "Un augurio di buona Pasqua a tutti i cuori rossoneri. È un giorno di speranza che oggi vale ancora di più. Rimaniamo distanti ma sempre uniti con il cuore. Un abbraccio a tutti". Nel lunedì dell'Angelo non è stato da meno Hakan Çalhanoğlu, che ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in cui guarda avanti, verso l'orizzonte.



Un'immagine simbolica, soprattutto perché corredata da una frase di impatto: "Non perdete la speranze, perché arriveranno giorni migliori, giorni più belli". Sempre frizzante anche Theo Hernández: lunedì, giornata mondiale del bacio, ha mandato un bacio a tutti con la maglia del Milan. Mentre a Pasqua si era riproposto di "continuare a migliorare per aiutare la squadra il più presto possibile".