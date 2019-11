acmilan - la quinta di Theo

C'era una volta la Quinta del Buitre, un mitico attacco madridista degli anni Ottanta. Più tranquillamente e più serenamente, oggi ci troviamo alle porte della quinta trasferta di Theo Hernández con la maglia del Milan in campionato. E non è un dato qualunque, visto che fino ad oggi l'esterno rossonero ha segnato in maniera particolare in trasferta.

Dopo la rete di Milanello a luglio nella primissima uscita-test contro il Novara, l'ex Real Madrid si era esibito in un gran primo tempo nella ICC, a Kansas City, contro il Bayern Monaco. Poi l'infortunio, con tanto di riabilitazione e guarigione. Nella sua prima gara dal primo minuto, Theo ha giocato proprio in trasferta, nella sfortunata gara torinese contro i granata.

Ma non è finita lì. Theo Hernández è tornato in campo a Genova, dove ha pareggiato il gol iniziale dei padroni di casa e dato il là alla rimonta per la vittoria finale rossonera. Lontano da San Siro, Theo si è ripetuto all'Olimpico, contro la Roma: suo il gol del momentaneo 1-1, prima della rete decisiva giallorossa. Tornato in trasferta a Torino, in questo caso contro la Juventus, il francese non ha segnato pur avendo giocato una buona gara.

Quattro trasferte da titolare nel Milan e due gol. In attesa che si sblocchi anche a San Siro, dove ha preso un palo nel Derby e gli è stato annullato un gol contro la Spal, il bilancio del neo-rossonero nelle gare esterne è di rilievo. A maggior ragione, se si pensa che il Milan è atteso ora proprio da due trasferte in campionato.