acmilan - Leggenda da 50 anni

In campo c'erano le maglie azzurre e Italia-Germania ancora oggi è mito. Tra i due paesi, tra le due storie calcistiche. Ma ogni squadra legge dentro la vicenda infinita di quella partita le proprie vicende trasversali e i propri incroci storici. Succede anche per i colori rossoneri: Roberto Rosato e Gianni Rivera, i due gemelli nati il 18 agosto 1943, sono stati grandi protagonisti della Partita del Secolo allo stadio Azteca di Città del Messico.

E proprio per Rosato si avvicina un appuntamento storico: il prossimo 20 giugno saranno trascorsi dieci anni dalla sua scomparsa. Ma a Italia-Germania 4-3 avrebbe meritato di esserci anche Giovanni Lodetti. Era stato convocato per il Messico, il Basletta rossonero. Ma l'infortunio di Anastasi rimescolò le carte e lui dovette lasciare il ritiro azzurro, per far posto sia a Prati che a Boninsegna.

"Per me è una partita un po' così, ancora oggi preferisco non commentarla", ci racconta con tono bonario ma intenso Giovanni Lodetti. Che comunque Italia-Germania 4-3 l'ha vista: con la famiglia, a Moneglia, al mare nel Levante ligure, dopo aver lasciato il Messico già prima dell'inizio del Mondiale.

Su quella partita è stato clamoroso e inedito il racconto fatto nelle ultime ore da Gianni Rivera su Schnellinger: "Ci siamo incrociati a fine partita senza dirci nulla, ma prima sì. Mi fece capire che si stava spostando in attacco solo perché la partita ormai era finita e gli spogliatoi erano dietro la nostra porta, così avrebbe evitato gli sguardi dei suoi compagni del Milan, io e Rosato. 'Così - mi disse -appena fischia l’arbitro scappo dentro!'. Insomma era stufo. Invece si ritrovò la palla sul piatto destro. La sua presenza lì era talmente inaspettata che nessuno si occupò di lui. Tutti marcavano tutti, come da programma, Karl-Heinz era libero".