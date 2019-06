acmilan - Miglior gol 2018/19 delle rossonere: la finale

Siamo all'ultimo atto, siamo alla Finale. Dopo aver deciso Quarti e Semifinali, ora i voti dei tifosi rossoneri saranno ancora più importanti perché decreteranno il miglior gol della stagione 2018/19 delle nostre ragazze. Archiviato il primo anno del Milan in Serie A e nella Coppa Italia femminile, saranno Thaisa Moreno e Lisa Alborghetti a contendersi questo premio speciale. Thaisa si presenta con la gran conclusione dalla distanza in Milan-Juve, Alborghetti con il tiro al volo sotto l'incrocio in Sassuolo-Milan. Due reti bellissime: non vi resta che andare sui social ufficiali AC Milan di Facebook, Instagram e Twitter ed esprimere la vostra preferenza.

Ecco, nel dettaglio, la Finalissima:

Thaisa (Milan-Juve) vs Alborghetti (Sassuolo-Milan)