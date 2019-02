acmilan - Milan-Cagliari da ricordare: il 3-1 del 2013

Regola del 3 anche nella prima gara stagionale di campionato a San Siro. Pochi giorni prima, i rossoneri si erano qualificati per la Champions League battendo proprio a Milano 3-0 il PSV Eindhoven nei playoff. La notte di Milan-Cagliari però fu sui generis. In campo si giocava, ma allo stadio si era tutti incollati agli smartphone per le ultime notizie da Madrid, relative al possibile ritorno di Ricardo Kaká al Milan. Una bella notizia che arrivò il giorno dopo. Intanto i rossoneri riuscirono a vincere contro i sardi, grazie alle reti di Robinho, Mexes e Balotelli.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 3-1

MILAN: Abbiati, Abate, Zapata, Mexes, Emanuelson, Poli (33'st Nocerino), De Jong, Muntari, Montolivo (43'st El Shaarawy), Balotelli, Robinho (21'st Matri). All.: Allegri.

CAGLIARI: Agazzi, Dessena, Ariaudo, Rossettini, Murru, Cabrera (14'st Ibarbo), Conti, Nainggolan, Ekdal, Pinilla (26'st Nené), Sau (33'st Eriksson). All.: Lopez.

Arbitro: Russo.

Gol: 8' Robinho (M), 30' Mexes (M), 33' Sau (C), 17'st Balotelli (M).