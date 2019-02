acmilan - Milan-Cagliari, l'analisi sugli avversari: modulo e tattica

Durante tutta la stagione il Cagliari ha giocato con il classico 4-3-1-2 di Maran, anche se nell'ultima sfida in campionato i rossoblu si sono schierati con un 3-5-2. Contro il Milan il Cagliari potrebbe tornare al 4-3-1-2 con: Cragno in porta; Srna, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini in difesa; Ionita, Cigarini e Padoin a centrocampo; Barella trequartista al posto dell'infortunato Birsa; in attacco Joao Pedro accanto a Pavoletti. Una formazione che cercherà di rendersi pericolosa nei duelli aerei, come ci racconta Ganz.