acmilan - Milan-Fiorentina, l'analisi sugli avversari: l'ultima sfida a San Siro

La Fiorentina che il Milan ospiterà a San Siro per la 17° giornata è una squadra che sta vivendo una stagione leggermente al di sotto delle aspettative. La formazione allenata da Pioli, infatti, si trova al 10° posto in classifica con 22 punti in 16 partite. I rossoneri hanno vinto le ultime tre gare casalinghe giocate contro la Fiorentina, segnando almeno due reti in ognuna delle partite di questo parziale. Maurizio Ganz, nelle vesti di tattico per Milan TV, ci racconta i Viola.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO A SAN SIRO

L'ultima partita giocata in Serie A coincide anche con l'ultima giornata della scorsa stagione. In quell'occasione i rossoneri, dopo essere andati in svantaggio al 20' a causa della reta siglata da Simeone, ribaltarono tutto grazie ai gol di Calhanoglu, Kalinic, Bonaventura e alla doppietta di Cutrone, ottenendo un netto 5-1.