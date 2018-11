acmilan - Milan-Juventus: -1. Cancelli di San Siro aperti dalle 18.30

La squadra indosserà una maglia da gioco che per la prima volta esporrà il logo "Emirates Fly Better", nuovo claim con cui il jersey sponsor del Milan lancia la propria promessa alla clientela e che da inizio novembre sta comunicando attraverso tutti i propri assets di comunicazione/sponsorship.

Il Milan sarà il primo club del portfolio Emirates a disputare un incontro ufficiale con questo speciale branding.

Sempre nell'ambito delle iniziative pensate e preparate a cornice della partita Milan-Juventus, da segnalare la "Big Match Experience" grazie alla quale 50 ragazzi Under 14, dopo aver trascorso la giornata a Casa Milan e assistito al match a San Siro nel post-partita, avranno l'opportunità di incontrare i nostri calciatori per una foto opportunity.

Per il 10° anniversario della partnership con LoYAC, 31 bambini kuwaitiani saranno impegnati nello svolgere le attività pre-match quali l'High Five pullman, portare lo striscione del Milan in mezzo al campo e in mini sfide 2vs2 durante l'intervallo della gara.

Ma il vero protagonista sarà sicuramente il pubblico di San Siro con una magnifica coreografia adeguata all'evento e con gli spalti pervasi dai colori rossoneri. L'apertura dei cancelli di San Siro sarà alle ore 18.30.