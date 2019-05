acmilan - Od-ed: Manchester, 28 maggio 2003

Durante l'infanzia tutti ci siamo fatti raccontare qualche storia o qualche favola dai nostri genitori prima di addormentarci. Quella sera ero sul lettone con mio padre e a lui, senza sprecare fiato, bastò accendere la TV per farmene vivere una molto particolare. Era esattamente il 28 maggio 2003. Finale di Champions League. Juventus-Milan. Old Trafford. Manchester. Era la prima volta che assistevo in diretta TV ad una partita calcistica. Avevo 8 anni. Mi ricordo ancora il fischio di inizio, lo stadio stracolmo, le squadre che giocavano a viso aperto, il tutto inframmezzato da qualche refresh di mio padre sulle regole del calcio. Riuscii a seguire con attenzione quasi tutta la gara prima di crollare dal sonno ai supplementari.

Quasi magicamente (o forse grazie a mio papà) mi svegliai per la lotteria dei calci di rigore. Non essendo ancora tifoso non avevo l'adrenalina e il batticuore che ho oggi. Dopo aver chiesto al babbo quali fossero i nostri migliori tiratori potei seguire con più coinvolgimento l'atto finale. Mi ricordo ancora gli errori dal dischetto. Ma soprattutto l'esplosione di gioia al goal di Sheva (che tutt'ora sogno la notte). Una liberazione. Pochi minuti dopo i festeggiamenti di rito mio papà mi mise a letto e quella notte penso di essermi innamorato per la prima volta. Da quel giorno ho sempre seguito imperterrito il Milan non perderdomi nemmeno una partita. Forse quella notte a mio padre è veramente bastato accendere la TV per regalarmi la favola più bella. Quella del nostro Milan. Una favola bellissima ancora tutta da scrivere. E da vivere.

di Davide Muffato

"Il 28 maggio non è stata, non è e non sarà mai una notte qualsiasi per i tifosi rossoneri. E per te, Davide, che la tua storia con questi colori l'hai iniziata proprio quel giorno, il destino non poteva che riservarti una notte indimenticabile e un gran futuro milanista. Una favola bellissima, come l'hai descritta, per innamorarsi del Milan per sempre".