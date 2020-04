acmilan - Pali e nomination

Sui social, Theo Hernández distribuisce coraggio e sorrisi, ben consapevole del momento duro che tutto il mondo sta attraversando. Ma se prova a distrarsi e a guardarsi per qualche attimo attorno, il potente terzino volante rossonero trova comunque motivi per essere soddisfatto di quanto ha costruito professionalmente in questa stagione. I media italiani lo mettono anche davanti a suo fratello Lucas, che pure è campione del mondo in carica con la Francia.

A dimostrazione della stima crescente nei suoi confronti, proprio dal settore francese degli EA Sports FIFA è arrivato per lui un attestato importante: Theo è entrato nella squadra FUT Birthday di FIFA 20, premiato come miglior terzino per i suoi gesti tecnici.

A proposito di gesti tecnici. È sempre meglio fare gol, piuttosto che colpire i legni delle porte. Ma Hernández è la dimostrazione di come anche una traversa possa essere spettacolare. Theo, sei gol tra campionato e Coppa Italia, è stato a lungo capocannoniere rossonero prima dell'esplosione di Ante Rebić. Ma le sue cinque reti in Serie A avrebbero potuto essere nettamente di più.

Il suo indice di pericolosità è confermato dal fatto che, nella stagione in corso, solo quattro giocatori hanno colpito più pali e traverse di lui, che si trova a quota tre. Theo, infatti, ha proprio esordito con un palo, nel finale del Derby di andata, ed è rimasta nella memoria la sua cavalcata palla al piede prima della traversa di Brescia. Che trema ancora...