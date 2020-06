acmilan - Recuperi importanti

Rispetto al ritorno della Semifinale di Coppa Italia contro la Juventus,

il Milan recupera giocatori importanti. Scontata la squalifica, Theo Hernández e Samu Castillejopotranno essere schierati da Mister Pioli il prossimo lunedì 22 giugno allo stadio Via del Mare. In un certo senso, il Milan recupera anche... Ante Rebić, che per larghissima parte della sfida dell'Allianz Stadium di Torino è rimasto fuori, dal momento che è stato espulso a inizio partita.

Toccherà poi allo staff medico e atletico rossonero, di concerto con Stefano Pioli e i suoi collaboratori, monitorare l'evoluzione degli infortuni di Zlatan Ibrahimović, Mateo Musacchio e Léo Duarte nell'ottica di una loro convocazione o meno per la 27° giornata di Serie A contro il Lecce.

Se Rebić è abbastanza fresco in termini di gol in trasferta, visto che ha segnato a Firenze nell'ultima gara esterna giocata prima del lockdown, sono Theo e Samu che mancano dal tabellino away da più tempo. L'ultima rete milanista in trasferta di Hernández, che ha successivamente timbrato il cartellino contro Udinese e SPAL a San Siro, risale allo scorso 8 dicembre quando il Diavolo riuscì a vincere a Bologna.

Dal canto suo, Castillejo in questa stagione non ha ancora realizzato nessun gol in trasferta, la conferma arriva dal fatto che la sua ultima rete in campionato risale al mese di aprile dello scorso anno quando firmò il momentaneo vantaggio a Parma.