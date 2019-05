acmilan - "San Siro per tutti": AC Milan e l'Istituto dei Ciechi di Milano insieme

Un servizio dedicato per gli appassionati non vedenti e ipovedenti, un passo importante nel percorso di inclusione, che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i tifosi rossoneri di godere dell'emozione unica e immersiva di San Siro durante le partite.

Il Club rossonero, in occasione della recente sfida contro il Frosinone, alla presenza di una delegazione dell'Istituto dei Ciechi di Milano guidata dal Presidente Rodolfo Masto, ha compiuto il primo passo significativo verso la creazione di un settore esclusivo, posto a livello del campo, dedicato a non vedenti e ipovedenti.

Nel corso dei primi test sono state adottate alcune soluzioni, tra cui un sistema speciale di audiodescrizione della partita (con uno speaker sportivo, formato dall'Istituto) che trasmette una traccia audio che permette ai tifosi di avere il racconto dettagliato del match e dell'ambiente circostante. Il servizio, attivo dalla prima giornata del prossimo campionato, verrà integrato da un team di steward (anch’essi formati dall'Istituto dei Ciechi di Milano) che si occuperà di assistere i tifosi non vedenti e ipovedenti durante tutta la loro permanenza allo stadio.

Il Milan, nell'ambito della sua politica di responsabilità sociale, intende sviluppare anche altre soluzioni per rendere fruibile l'esperienza allo stadio a tutte le categorie di tifosi, sempre più ispirato dal percorso intrapreso dall'Uefa attraverso il CAFE (Centro per l'Accessibilità del Calcio in Europa).