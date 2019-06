acmilan - Season Review, Milan-Parma: niente alibi e tre punti

Il Milan ha lasciato lo stadio alla mezzanotte fra il giovedì e il venerdì dopo la partita di Europa League contro il Dudelange, ma poche ore più tardi, per i rossoneri, è già tempo di tornare in campo per il lunch match contro il Parma. Rino Gattuso tiene fede alla propria strategia di non fornire alibi alla squadra e fa notare la cosa ma senza polemizzare a fondo. Le variazioni rispetto all'incoraggiante, anche se beffardo, pareggio di Roma contro la Lazio, sono due. La difesa torna a 4 con Abate impiegato come difensore centrale puro al fianco di Zapata. Mentre come mezz'ala ecco Jose Mauri. Ma proprio il cambio di Borini, utilizzato a metà fra il falso nueve e il trequartista, dopo il gol del vantaggio del Parma, disorienta la fase difensiva emiliana. Prima pareggia Cutronee poi il gol decisivo arriva su rigore grazie a Kessie.