acmilan - Season Review, Udinese-Milan: Romagnoli al fotofinish

Un Rino Gattuso molto prudente allontana, alla vigilia, lo schema della partita al Friuli facile contro una squadra in difficoltà. L'Udinese sul suo campo è sempre una squadra da prendere con le pinze. Lo stesso tecnico spagnolo dei friulani, Julio Velazquez, si sbilancia non poco alla vigilia della partita: "Il Milan concede sempre qualcosa, possiamo sicuramente vincere noi". Il Milan parte piano, con un gioco piuttosto lento e con un Higuain non al meglio per problemi alla schiena. Dopo l'uscita dal campo del Pipita, sono Castillejo e Suso a vivacizzare la manovra rossonera. Il secondo tempo è emozionante, con occasioni da una parte e dall'altra. Il portiere più impegnato è Musso che non prende però la palla della vittoria, vivisezionata dalla Var, di Romagnoli al minuto 97. Primo cleen sheet stagionale milanista.