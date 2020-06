acmilan - #TBT: IL 25 E IL 26

L'anno prima di Italia '90, il campionato italiano era iniziato tardi per far posto in calendario alle Olimpiadi di Seul del 1988 ed era finito a sua volta tardi per l'assenza di grandi manifestazioni per squadre nazionali nell'estate del 1989. Per cui il 25 giugno 1989, un mese dopo la finale di Coppa dei Campioni vinta a Barcellona contro la Steaua, i rossoneri erano ancora in campo, a Bologna, per l'ultima giornata di campionato.

Vittoria per 4-1 da parte del Milan, ma vittoria importante anche da parte dei tifosi rossoneri. Prima della partita, infatti, il Milan Club Bologna era sceso in campo per dedicare uno striscione in favore del tifoso bolognese ferito da un ordigno incendiario prima di Fiorentina-Bologna.

Proprio in quell'occasione la mamma di Ivan Dell'Olio, il tifoso rimasto ustionato nell'occasione, aveva fatto un discorso al pubblico di Bologna-Milan: "La violenza è una cosa stupida - le sue parole - Io chiedo ai giovani e agli sportivi di non compiere per nessuna ragione atti di violenza, nessuno si deve fare giustizia da sé".

Dal 25 al 26 giugno, evidentemente il passo è breve: il giorno dopo quel Bologna-Milan, Paolo Maldini festeggiava il suo compleanno numero 21. Poi, anno dopo anno, siamo arrivati ad oggi. Il 26 giugno 2020 sarà il giorno del compleanno numero 52 di un giocatore leggendario divenuto poi nel frattempo alto dirigente rossonero. Tanti auguri Paolo.