ACMilanTogether, Baresi consegna le prime 100 maglie speciali

Franco Baresi, storico capitano rossonero e oggi Brand Ambassador di AC Milan, a nome del Club ha consegnato questa mattina presso il Policlinico di Milano le prime 100 maglie speciali destinate al personale medico ospedaliero come ringraziamento e omaggio a tutti coloro impegnati nella lotta contro il Covid-19. La personalizzazione riguarda la scritta in oro "AC Milan Together", apposta sul petto e la patch "Andrà tutto bene" presente sulla manica.

Inoltre, in occasione della Semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma venerdì 12 giugno, la squadra giocherà con la maglia con la patch dedicata proprio al Personale Ospedaliero. Le maglie verranno poi messe all’asta e il ricavato contribuirà a finanziare un programma importante di Fondazione Milan.

La Onlus rossonera, infatti, ha aderito al Dispositivo di Aiuto Alimentare del Comune di Milano attraverso cui vengono distribuiti beni alimentari a famiglie del territorio milanese particolarmente fragili e vulnerabili a causa della pandemia.

La distribuzione delle restanti 500 maglie negli altri ospedali di Milano proseguirà e sarà portata a termine nelle prossime settimane.