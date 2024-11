Adani: "Credo che quando fallisce un giocatore come Leao, il fallimento lo deve sentire anche il corpo tecnico, perché è condiviso. Non puoi vivacchiare così con Leao"

Ospite a DAZN, Lele Adani si è così espresso su Rafael Leao: "I campioni se sono campioni sono chiamati a dimostrarlo più degli altri, perché sono quelli che risolvono e aggiungono e io mi aspetto questo dai 3-4 campioni del Milan: Theo Hernandez, Leao, Maignan, lo scudetto lo ha vinto con Tomori che adesso è in panchina perché ha giocato male.

Leao guadagna come un campione e il Milan stesso lo ha investito come il giocatore più importante, ma è troppo poco, quasi nullo il suo apporto. Io credo che quando fallisce un giocatore come Rafael Leao, il fallimento lo deve sentire anche il corpo tecnico, perché è condiviso. Il tema è lo devo recuperare, perché non puoi vivacchiare così con Leao. L’allenatore deve fare qualcosa, come ha fatto Pioli che lo ha quasi inventato: il portoghese è arrivato dal Lille dove non era nessuno”.