Adani: "Si dice che Inzaghi sia stato troppo attaccato, Pioli poco. Ma io credo che Pioli sia poco rispettato"

Lele Adani, opinionista, si è così espresso alla BoboTV su Pioli: "Adesso si dice che Simone Inzaghi sia stato troppo attaccato, Pioli poco. Chi ha forza in questa tesi dice che Inzaghi ha fatto meglio. Io credo che, con la squadra che ha l'Inter, Inzaghi debba essere sempre al centro della discussione, mentre Pioli credo sia poco rispettato. E l'avverto molto dai tifosi del Milan. Loro hanno fatto uno dei più cori per Pioli e come lo cantavano, ma mi è sembrato durare troppo poco il credito e troppa poca la riconoscenza".