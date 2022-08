© foto di Yacine Adli

Con una storia su Instagram, Yacine Adli ha esaltato il compagno in rossonero e connazionale Pierre Kalulu; il centrocampista francese ha postato una foto dell'allenamento di ieri che lo ritrae in possesso del pallone, strattonato dal difensore col numero 20, e la descrizione: "Mi vuoi mettere in tasca come tutti gli altri?!".