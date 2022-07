Adli: "Giocare in Champions League è il mio sogno, voglio essere pronto"

MilanNews.it

Yacine Adli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV, soffermandosi sulla possibilità di giocare in Champions nela prossima stagione: "Giocare in Champions League è il mio sogno da ragazzo. Quando la tua carriera comincia, il sogno di tutti è giocare in Champions League. Sapere che probabilmente prenderò parte a questa competizione è incredibile ma voglio prepararmi al meglio per essere pronto".