Adli sulla corsa scudetto: "Sarà difficile per le altre riprendersi il titolo. Il Milan vuole ripetersi e fare strada in Champions"

Nell'intervista rilasciata a DAZN, Yacine Adli ha commentato così la concorrenza delle altre squadre per lo scudetto: "Che le squadre si rinforzi è una buona cosa per la Serie A. E poi, visto che il Milan è campione in carica, vogliono riprendersi il titolo, ma sarà difficile per loro. L'anno scorso non erano molti quelli che pensavano che il Milan potesse vincere il campionato, ma hanno mostrato da subito che il loro livello era molto alto e lo hanno mostrato soprattutto contro le big. Spero che quest'anno ripeteremo tutto questo e che in Champions faremo strada per rivivere i tanti bei momenti del Milan e rimetterlo al centro della scena europea".