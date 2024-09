Affiliate Milan, giovedì c'è stato il primo incontro di approfondimento tecnico per la stagione 24/25

Nella giornata di giovedì 26 settembre si è svolto il primo incontro di approfondimento tecnico della stagione 2024/25 per le società affiliate Milan.

La prima parte si è sviluppata nella sala Executive di San Siro per un proficuo confronto metodologico tra gli allenatori presenti, Vincenzo Vergine (Direttore del Settore Giovanile), Lorenzo Mondini (Coordinatore Attività di Base) e Fabio Vannoni (Coordinatore Tecnico Milan Academy).

Nel pomeriggio, invece, spazio al campo, assistendo agli allenamenti delle squadre Under 14 e Under 13 del Settore Giovanile al PUMA House of Football – Centro Sportivo P. Vismara.

Un ringraziamento speciale agli oltre 185 allenatori presenti e appuntamento al 29 Ottobre per il prossimo incontro formativo, dedicato alla categoria Under 8.