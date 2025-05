Ag. Caprile: "I mesi al Cagliari gli stanno dando tanto, il ragazzo è cresciuto"

Ai microfoni di Stile TV, Graziano Battistini, agente dei portieri Caprile e Leali ha parlato così delle stagioni dei suoi assistiti: "Nella vita si vive di opportunità. Nicola sta facendo esclusivamente ciò che è sempre stato nelle sue corde: parare ed essere un portiere di un certo livello. Sono felice per lui perché ha sempre aspettato il suo momento che ha sfruttato quando è arrivato. Ha iniziato a giocare prima che arrivasse Vieira, erano messi molto male in classifica e l’ambiente era molto difficile. Lui però ha sempre mantenuto l’equilibrio, la calma e l’atteggiamento propositivo per cercare di venire fuori da una situazione da cui per fortuna il Genoa ne è venuto fuori in maniera sorprendente".

Su Caprile e il Napoli: "Il Napoli deve pensare di giocare le ultime 3 gare per vincerle tutte e tre. Una squadra come il Napoli ha il diritto ed il dovere di provare a fare 9 punti nelle ultime 3 partite e l’opportunità c’è. E’ chiaro che nessuno gli regalerà nulla, ma la possibilità di fare bottino pieno c’è. Che Genoa incontrerà il Napoli? Vieira sta programmando la prossima stagione, sta cercando di capire i ragazzi su cui puntare per cui il Genoa sarà battagliero proprio come lo è stato contro il Milan. La squadra ha acquistato una identità precisa per cui non sarà semplice".

L'anno del portiere: "I mesi di Caprile al Cagliari gli stanno dando tanto, il ragazzo è cresciuto. Ha avuto la possibilità di vivere in maniera diretta ed attiva Napoli e Conte, poi è andato in una piazza importante quale è Cagliari dove è ulteriormente cresciuto. Sminuire l’impresa del Napoli dicendo che l’Inter ha perso lo scudetto non mi sembra corretto perché è vero che l’Inter ha perso punti importanti ultimamente, ma quella del Napoli è un’impresa".