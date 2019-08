Ag. Castillejo: "Non ascolteremo le offerte, Samu è felice al Milan e ha grandi motivazioni"

Manuel Garcia Quilón, agente di Samu Castillejo, è stato intervistato da Calciomercato.it e ha sottolineato che il suo assistito non lascerà il Milan e nessuna offerta verrà ascoltata: "Ascolteremo le offerte? Assolutamente no. Castillejo è felicissimo al Milan, ha grandi motivazioni per questa nuova stagione. Il suo rendimento l'anno scorso è stato positivo considerando i minuti giocati, sia nello sviluppo del gioco che in termini di reti: in 1000 minuti in A, ne ha segnate quattro. Quando ne giocherà 3000, ne realizzerà oltre 10, numeri ottimi per un esterno offensivo che, lo ribadisco, lui può essere utilizzato anche da attaccante e sulla trequarti”.