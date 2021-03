Ag. Gaich: "Il Milan? Quello che non è stato non è più attuale"

Pablo Caro, agente di Adolfo Gaich, match winner contro la Juventus, ha parlato in esclusiva per Minutidirecupero.it, dribblando quelle che erano stati gli accostamenti prima del trasferimento al Benevento: "Genoa, Lazio e Milan? Ma ora non ci interessa. Quello che non è stato non è più attuale. Oggi siamo a Benevento e ci stiamo vivendo questa esperienza. Ci godiamo il momento e non voglio alimentare questi retroscena".