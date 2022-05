Ag. Kjaer: "Un sogno lo scudetto con il Milan. Il recupero procede bene, dovrebbe essere pronto per l'inizio della prossima stagione"

MilanNews.it

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha rilasciato un'intervista a SerieANews.com, nella quale ha dichiarato: "Simon sta benissimo, ha il morale al settimo cielo. Dopo la vittoria del titolo, lui e tutto il team sono orgogliosi di quello che hanno raggiunto, nel corso di questa lunga e vincente stagione. Firmare per il Milan e vincere lo Scudetto con i rossoneri, si tratta di un sogno per Simon. Dopo la vittoria, ci siamo sentiti: era felicissimo, veramente super-emotivo. È stato un grande momento per lui e per la squadra”.

Il procuratore del difensore danese ha poi continuato: "Adesso, Simon è uno dei migliori difensori al mondo, non solo in Italia. Sin dal primo giorno è stato un leader per questa squadra, ha sempre messo in campo prestazioni fantastiche. Col Milan sta vivendo ed esprimendo uno dei suoi migliori momenti della sua carriera. Il suo rapporto con Pioli è stupendo, si stimano molto. Ha tratto il meglio da lui”.

In merito al ritorno in campo di Kjaer, Beck ha spiegato: "Il recupero procede bene. Il piano è quello di tornare in campo il prima possibile, senza forzare nulla. Di lì, Simon tornerà ad essere uno dei calciatori più importanti ed un leader per il Milan. Per l’inizio della prossima stagione dovrebbe essere in campo regolarmente”.