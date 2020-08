Ag. Omur: "Ci sono delle richieste, già l'anno scorso interessava ai club italiani"

George Gardi, agente di Abdulkadir Omur, calciatore turco accostato anche al Milan, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com: "Da due estati il ragazzo è protagonista e tra i nomi più caldi nelle scrivanie di diverse società italiane. La scorsa estate, ma non farò nomi, c'è anche chi è volato in Turchia per provare a chiudere la trattativa. Non è solo un talento, un giocatore, ma un simbolo. E' come se in Italia stessimo parlando di uno del valore di Baggio, Totti, Del Piero. Portarlo via non è semplice e lo ha detto anche il Presidente del Trabzonspor: sono state rifiutate offerte importanti per lui in questo mercato. Non entro in merito alle trattative singole. Ci sono delle richieste, vedremo l’evolversi della situazione".