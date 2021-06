Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Riso, procuratore del Papu Gomez, ha parlato così del suo futuro: "Se Gomez tornerà in Italia? Si trova benissimo a Siviglia però ama l’Italia quindi in futuro non escludo affatto un suo rientro in Serie A". Nelle scorse settimane, l'argentino è stato spesso accostato anche al Milan.