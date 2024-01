Ag. Terracciano: "Con lui non prendi un giocatore, ma ne prendi 3/4"

vedi letture

"Con Filippo Terracciano non prendi un giocatore, ma ne prendi 3/4 perché lui gioca basso a sinistra, basso a destra, con la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Gioca a centrocampo e, in nazionale, anche come esterno d'attacco". Così Andrea D'Amico, procuratore di Filippo Terracciano, a Radio Serie A.

Il Milan ha messo gli occhi su Filippo Terracciano, jolly difensivo classe 2003 del Verona che può essere impiegato sia a destra che a sinistra. Sul giocatore ci sono anche altri club come Fiorentina, Juventus e Bologna, ma ieri il Diavolo ha provato a mettere la freccia sulla concorrenza incontrando il suo agente Andrea D'Amico a Casa Milan: il vertice con i dirigenti milanisti è stato positivo e ora andrà trovata l'intesa con il Verona.

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che si tratta di un affare da circa 5 milioni di euro. Intanto ieri Matteo Gabbia è rientrato a Milano dal prestito al Villarreal e da oggi sarà nuovamente a disposizione di Stefano Pioli. Ieri sera, prima di Milan-Cagliari di Coppa Italia, Geoffrey Moncada, dt rossonero, ha dichiarato sul mercato di gennaio del club di via Aldo Rossi: "Abbiamo bisogno di difensori, stiamo vagliando tutte le opportunità".