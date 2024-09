Agresti su Fonseca: "Metamorfosi incredibile, in sei giorni ha creato un mondo nuovo"

vedi letture

Stefano Agresti, noto giornalista, ha voluto parlare dei rossoneri questa mattina sulla Gazzetta Dello Sport. Tutte le sue considerazioni sul Milan di Fonseca, che dopo la vittoria contro il Lecce punta adesso alla sfida di Champions contro il Leverkusen.

"Oggi, sei giorni e due partite più tardi, il cielo sopra Fonseca - prosegue - è diventato luminoso, splendente. E pulito: se alza gli occhi, Paulo non vede niente e nessuno sopra di sé, nemmeno un avversario. Solo il Torino è lì, accanto a lui; le altre concorrenti (almeno per ora) sono alle spalle".

"È impossibile dire oggi se Fonseca, riemerso da un esonero quasi annunciato, riuscirà a riportare il Milan al successo. Quello che è sicuro è che, in sei giorni, ha creato un mondo rossonero tutto nuovo. La metamorfosi è quasi incredibile: la squadra meno affidabile del campionato, capace di buttare partite contro avversarie più deboli e di spaccarsi in campo davanti agli occhi del mondo (nessuno ha dimenticato il cooling break ribelle di Leao e Theo), sembra essere diventata matura, adulta, compatta. Potere del derby? Forse. Ma abbiamo la sensazione - conclude Agresti - che dietro tutto questo ci sia anche il lavoro di due calciatori che prima non c’erano e che pesano tantissimo: Fofana ha dato equilibrio tattico, Morata equilibrio mentale".