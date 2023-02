Aia, all'arbitro Daniele Doveri il premio 'Stefano Farina'

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Dall'edizione 2018, il Premio Bearzot viene accompagnato dal premio alla memoria di Stefano Farina, l'arbitro scomparso il 23 maggio 2017. Il premio, indicato dall'Associazione italiana arbitri (Aia) è stato assegnato quest'anno a Daniele Doveri, per essersi distinto nella stagione sportiva in corso. Succede a Chiffi, vincitore della passata edizione. "Stefano Farina non è stato solo un grande arbitro, ma anche un formatore. Per questo, abbiamo voluto proporre un arbitro di grande esperienza, uno dei migliori in Italia come Doveri", ha spiegato il componente del Comitato nazionale, Carlo Pacifici, che ha rappresentato l'Aia oggi in Federcalcio. (ANSA).