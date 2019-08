AIA, clamoroso Nicchi: "Non c'è rigore per il Milan, tocco di spalla di Samir"

Marcello Nicchi ha commentato alla Domenica Sportiva su Rai 2 il tocco di mano di Samir per cui il Milan ha chiesto il calcio di rigore. Ecco le parole del presidente dell'AIA: "Non c'è rigore per il Milan. Si sono parlati il VAR e l'arbitro Pasqua. L'arbitro ha chiesto al VAR se fosse successo qualcosa, il VAR gli ha fatto rivedere l'azione e Pasqua non ha dato il calcio di rigore, perchè il tocco di Samir avviene con la spalla". I numerosi replay dell'episodio, però, sconfessano le parole del rappresentante dei fischietti italiani.