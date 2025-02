AIA, un turno di stop a Pairetto dopo Empoli-Milan

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, Luca Pairetto, arbitro che sabato sera ha diretto Empoli-Milan, verrà fermato un turno, così come Ermanno Feliciani, che ieri ha arbitrato Torino-Genoa e non ha visto un clamoroso rigore per i granata per un fallo su Sanabria. Per quanto riguarda Pairetto, non solo ha commesso alcuni errori evidenti, come per esempio il non aver ammonito Cacace dopo il duro intervento su Walker, ma non è piaciuto ai vertici dell'AIA come ha gestito il match.

Di seguito il programma della 24esima giornata di Serie A che si concluderà stasera:

Il programma della 24^ giornata di Serie A, con relativa programmazione televisiva:

07/02/2025 Venerdì 20.45 Como - Juventus 1-2

08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona - Atalanta 0-5

08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli - Milan 0-2

08/02/2025 Sabato 20.45 Torino - Genoa 1-1

09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia - Roma 0-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari - Parma 2-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio - Monza 5-1

09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce - Bologna 0-0

09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli - Udinese 1-1

10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter - Fiorentina DAZN