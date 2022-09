Al Milan la seconda giovinezza di Giroud: nel 2022 un gol ogni due partite

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fra poco più di due settimane Olivier Giroud spegnerà 36 candeline, ma evidentemente ancora non lo sa. Il pensiero non può che essere questo, andando a vendere i suoi numeri e l'enorme contributo che da alla squadra. Nel 2022 il francese ha giocato finora 31 partite, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, mettendo a segno 14 gol (spesso in match decisivi, l'Inter ne sa qualcosa): praticamente una rete ogni due partite. Numeri davvero impressionanti per il Campione del Mondo, che in rossonero ha trovato una seconda giovinezza.