Al via il raduno della Francia senza giocatori del Milan e del Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E' cominciato il ritiro della nazionale francese in preparazione a Euro 2024, con l'arrivo stamattina dei giocatori al centro di allenamento di Clairefontaine. Ma non tutti i convocati dal Didier Deschamps sono ancora disponibili, perchè i tre del Real Madrid (Ferland Mendy, Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouameni) devono giocare sabato la finale di Champions League e i due del Milan, Olivier Giroud e Theo Hernandez, sono in Australia per una amichevole a Perth con la Roma. Il rossonero Mike Maignan non è invece partito con i compagni di club perché infortunato a un dito e ha già raggiunto il ritiro.

L'ultimo ad arrivare questa mattina è stato Kylian Mbappé, la stella della squadra. La Francia, tra le favorite della vigilia, giocherà due amichevoli, contro il Lussemburgo e il Canada prima dell'esordio nel torneo contro l'Austria, il 17 giugno. (ANSA).