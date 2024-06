Albertini: "Capello un grande maestro, sapeva usare il bastone e la carota"

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini, ora Presidente del settore tecnico della FIGC. Questo un estratto della lunga intervista:

Lo spogliatoio con Fabio Capello: "E' una persona più dedicata alla personalità in campo e al miglioramento degli errori, un maestro. Ricordo che rilasciai un'intervista dove fecero un titolo un po' forzato sul fatto che io volessi più tranquillità e meno stress, ma non era ciò che avevo realmente detto e Capello si avvicinò a me e disse, scherzando "Allora ti sei fatto fregare eh" Poi a volte usava anche il bastone e la carota, era un modo per gestirci al meglio".