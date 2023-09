Albertini chiaro: "Rimanere tra le prime quattro è solo un punto di caduta: il Milan deve puntare al massimo"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, è stato intercettato dai colleghi di Sky Sport ed ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli, vittoriosa sabato per 1-0 contro l'Hellas Verona: "Perdere il derby è stato pesante... Per uno che è cresciuto nel Milan come me, lo è stato per il risultato, ma anche per la consapevolezza".

Albertini cerca però di rimanere positivo: "Fino a prima di quella partita però, il gioco era buono, così come i risultati. Il successo contro il Verona penso che sia servito per accantonare il più velocemente possibile il 5-1 subito dall'Inter di Inzaghi. Il Milan deve essere cosciente comunque che ha ripreso il cammino, ma può e deve fare meglio. Il Milan doveva iniziare il campionato come lo ha iniziato, cercando di puntare al massimo. Rimanere tra le prime quattro sarebbe solo un punto di caduta".