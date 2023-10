Albertini così su Van Basten: "Il suo gol nella mia partita di addio mi emozionò molto"

Demetrio Albertini, intervistato da Alessandro Alciato, commenta così il campione ma soprattutto l'uomo Marco Van Basten: "E' una persona incredibile, con un animo pacato ma alle volte duro e sicuro. Ricordo quando organizzai la mia partita di addio al calcio, Marco mi disse che avrebbe giocato solo 5 minuti perchè aveva quei problemi alla caviglia. Fece invece un gol incredibile di testa, e sono onesto nel dire che rimasi a bocca aperta, mi emozionai molto, fu una serata speciale per tantissimi motivi. Marco venne da me e mi ringraziò perchè eravamo stati bene insieme come quando condividevamo lo spogliatoio un tempo, fu molto bello".