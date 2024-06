Albertini: "Sacchi era maniacale, usava il megafono a Milanello"

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Questo un estratto delle sue parole:

L'impatto con Arrigo Sacchi: "Era maniacale, ho avuto poi la fortuna e il piacere di conoscerlo anche al di fuori del calcio, ma era come un insegnante. Ha portato in Italia quella che doveva essere una partita di calcio con la creazione di emozioni. Due aneddoti meravigliosi, Arrigo aveva spesso il megafono e quando non aveva voce lo usava, ricordo un pomeriggio dove urlò in continuazione ma noi non sentivamo nulla, niente proprio. In Nazionale invece, seconda partita dei Mondiali 94, Arrigo chiama me e Dino Baggio in camera:"Ragazzini, è l'ultima chance che vi do, altrimenti non giocate più".