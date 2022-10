Albertini sul Milan: "E' in crescita e lotterà presto con i più forti anche in Europa"

MilanNews.it

In merito al differente passo del Milan tra Serie A e Champions League, Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan è tra le squadre più giovani della Champions, a molti dei giocatori di Pioli manca l’abitudine alla partita internazionale... Le partite internazionali non vanno solo contate, vanno pesate. Le presenze e il minutaggio sono una cosa, tutt’altro è l’obiettivo per cui si gioca: è quando giochi per vincere, per fare strada fino in fondo, che riesci a sostenere certi confronti e a lottare con i più forti. Il Milan ci arriverà, sta vivendo un processo di crescita, come del resto gli è accaduto in questi anni in Italia. Il ritmo è l’altro fattore che marca la differenza tra le nostre squadre e quelle di Premier, della Liga, di Bundesliga. In Serie A si gioca un calcio più lento, meno dinamico: il Milan va controcorrente, ma in Champions, quando incroci una squadra come il Chelsea lo paghi. Anche se la partita di martedì non fa testo".