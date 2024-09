Alisson: "Ci aspettiamo di tornare a casa con i tre punti. Leao? Fortissimo, ma il Milan ha in generale una squadra forte"

vedi letture

Alla vigilia di Milan-Liverpool di Champions League, il portiere dei Reds Alisson è intervenuto ai microfoni del collega Gianluca Di Marzio per SkySport 24. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla nuova Champions League

"La prima percezione che sarà un bello spettacolo per le persone, per i tifosi, ma anche per noi che ci piace giocare partite del genere, di grandi livello, contro grandi squadre. Siamo contenti di essere tornati in Champions, non è stato facile non giocarla l'anno scorso. Siamo contentissimi, non ci sono molte cose brutte da dire. L'aspetto negativo è che giocheremo tante altre partite, e questa è una cosa che si deve migliorare per i calciatori e la salute di tutti".

Cosa sta cambiando con Slot?

"Anche noi abbiamo molte aspettative su quello che possiamo fare in campo. Abbiamo iniziato molto bene la stagione. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questo primo mese, poi tornati dalle Nazionali l'ultima partita contro il Nottingham non abbiamo fatto tanto bene. Abbiamo avuto molte difficoltà, però domani avremo domani l'occasione di rifarci in una grandissima partita contro una grandissima squadra. Che Liverpool dovete aspettarvi? Una squadra con grande desiderio di fare bene le cose, giocare la palla e fare una bella prestazione. Ci aspettiamo di portare a casa i tre punti".

Su Federico Chiesa

"Lui ha dimostrato subito la sua qualità. Voi lo conoscete meglio, ma quello che mi ha colpito il sorriso con il quale è arrivato a Liverpool, con grande desiderio di fare grandi cose con la squadra, grato di avere l'opportunità di giocare con il Liverpool. È come se lui avesse ricevuto una nuova opportunità in carriera, un'opportunità unica indossare la maglia del Liverpool ed essere qua in un luogo come questo e giocare al calcio, fare quello che ama".

Quanto avete studiato Leao?

"Lo abbiamo studiato come facciamo sempre. Si deve guardare tutti i calciatori, ed in generale il Milan ha una squadra forte, con grandissimi calciatori, con un potere offensivo importante. Domani dobbiamo essere pronti a difendere nel modo migliore. Leao è un giocatore fortissimo, non starà vivendo un bel momento, però sappiamo che le cose nel calcio cambiano in una partita. Tanto io quanto i miei difensori dobbiamo essere pronti per fare una bella prestazione".

Cosa ti manca dell'Italia?

"Tutto, il tempo, il cibo (ride ndr)".

Quindi tornerai un giorno?

"Magari".